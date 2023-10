Si apre l’ottava giornata di Serie A: l’Empoli ospita l’Udinese al Castellani, questo pomeriggio alle 18.30. Sfida nella parti basse della classifica: i toscani, che hanno raccolto soltanto tre punti da inizio campionato, sono reduci dalla brutta sconfitta subita a Bologna nell’ultima gara disputata; i friulani di Sottil, invece, che hanno agguantato il pareggio nei minuti finali della sfida casalinga contro il Genoa, hanno ottenuto soltanto quattro punti da inizio campionato. L’ultima gara in casa dell’Empoli, risalente al marzo scorso, ha visto i bianconeri prevale per 0-1 con rete di Becão. Il match, in programma questa sera alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: