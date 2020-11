Eriksen: “Vediamo cosa succede a gennaio”. Scambio in vista con il PSG

Il momento nero del danese all’Inter sta facendo riflettere la dirigenza sul futuro dell’ex centrocampista del Tottenham. Il classe 1992 apre alla cessione già a gennaio

Ai microfoni dell’emittente danese Tv2, e come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha parlato del suo periodo angosciante con la maglia dell’Inter. “No, non era quello che avevo sognato. Penso che tutti i calciatori vogliano giocare il più possibile, ma è l’allenatore è a decidere chi gioca”, si è espresso cosi Eriksen il giorno dopo la vittoria dalla sua nazionale contro la Svezia. Poi, non si è certo risparmiato di parlare del suo allenatore Antonio Conte: “La maggior parte dei tifosi mi vorebbe veder giocare. L’allenatore ha un’idea diversa, che tu come giocatori rispetti”. Il giocatore chiede più spazio e durante l’intervista non ha escluso la sua partenza già a gennaio: “Futuro? Per adesso mi concentro sul calcio giocato. Vedremo se accadrà qualcosa o meno quando si aprirà la finestra di mercato”

Su Eriksen è da tempo vivo l’interesse da parte del PSG e secondo La Gazzetta dello Sport si potrebbe profilare uno scambio con il club parigino. Infatti torna di moda in orbita Inter il nome di Leandro Paredes, giocatore che gode della stima di Conte ma che non è mai riuscito a portarlo a Milano. Il PSG gradirebbero unoperazione in prestito mentre l’Inter ha bisogno di vedere e di staccarsi da uno stipendio corposo, quello di Eriksen, da 7,5 milioni di euro più bonus.