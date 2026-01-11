ESCLUSIVA – Zoff: “Bene la Juve con Spalletti. La Fiorentina si salverà”

Ai nostri microfoni una leggenda del calcio italiano e mondiale, ex portiere della Juventus e della nazionale Dino Zoff, con il quale abbiamo affrontato vari temi.

Le sue dichiarazioni

Ecco le parole di Zoff:

Come sta vedendo la Juventus con Spalletti?

“Direi molto bene, si è riportata a ridosso, penso che diventi una squadra importante che si giocherà non solo il posto in Champions League ma anche qualcosa di più”.

Cosa ne pensa di Di Gregorio?

“Io credo che sia un portiere da Juventus, l’ho visto far bene e non vedo questa negatività”.

Oggi il ruolo del portiere è cambiato ma per lei è un pro o un contro che i portieri giocano molto di più con i piedi?

“È un di più però prima deve pensare a parare poi se gioca bene con i piedi tanto meglio”.

Il Napoli di Conte pensa che riuscirà a rivincere lo scudetto?

“Certo se la giocherà, Conte è molto forte ma anche la squadra è buona”.

Cosa ne pensa lei della contestazione da parte dei tifosi della Lazio nei confronti della società?

“No non voglio entrare in queste diatribe che non mi appartengono”

Come sta vedendo la Fiorentina?

“Io credo che questi ultimi risultati hanno fatto bene per il morale, penso che la Fiorentina si possa giocare la salvezza e possa tirarsi fuori”.

Come valuta lei l’operato di Gattuso e pensa che questa volta andremo al Mondiale?

“Ma si al di là di Gattuso io sono molto positivo penso che possiamo farcela. Sicuramente non sarà come sempre perché le partite sono importanti ma credo che noi abbiamo qualcosa di più”.

Sulla sua carriera

Ecco le dichiarazioni di Zoff

Quando è stato capitano della Juventus che rapporto aveva nello spogliatoio ma anche con la proprietà?

“Mi relazionavo quando volevano loro o quando c’era qualche necessità da parte mia. Ci sono sempre stati dei rapporti molto importanti”.

Lei con la nazionale ha vinto Europeo e Mondiale cosa si porta dietro di quel percorso?

“Ma direi apparte i compagni mi porto dietro un’allenatore straordinario come Bearzot, che non ha avuto i meriti e la gloria che doveva avere”.