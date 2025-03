Esonero Thiago Motta? Le ipotesi al vaglio della società

L’andamento altalenante e le eliminazioni da tutte le competizioni disputate potrebbe portare la società bianconera a rivedere la posizione dell’attuale tecnico Thiago Motta. Dato il possibile addio dell’ex Bologna, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la società bianconera starebbe pensando a diverse soluzioni per il futuro della panchina.

Juventus, da Gasperini a Pioli: le soluzioni

Da una una parte la strada che porterebbe a due nomi già presenti nella storia della Juventus. Il primo sarebbe Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, pluricampione d’Italia con la Vecchia Signora, mentre il secondo, invece, potrebbe essere Gian Piero Gasperini, ex giovanili bianconere dal 1994, in aria di divorzio con l’Atalanta. Un terzo nome a sorpresa potrebbe essere quello di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, attualmente Al-Nassr.