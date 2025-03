La Juventus è tornata ad allenarsi dopo il pesante ko rimediato contro la Dea. Dopo la disfatta alla squadra è stato concesso un giorno di riposo. Oggi tutti sul campo e Thiago Motta ha voluto un confronto con tutti.

Juventus, si attende una risposta sul campo dalla squadra

Il giorno di riposo dopo la partita con l’Atalanta è servito per smaltire le negatività della sconfitta, troppo pesante per fare finta di niente. Una partita del genere deve rimanere impressa e spingere tutti a fare di più, a fare di meglio. E’ stata sicuramente la prestazione più brutta dell’anno. La squadra dei bianconeri si è ritrovata alla Continassa con un faccia a faccia con il tecnico Motta prima di affrontare la preparazione del prossimo match, quello in trasferta a Firenze contro i Viola.

L’umore del gruppo non era dei migliori, così com’è facile da immaginare. Thiago Motta si è soffermato su alcuni aspetti da migliorare, al fine di spingere al massimo la squadra nelle prossime partite. L’obiettivo è quello di blindare la zona Champions League. Il tecnico ha evidenziato gli errori commessi contro la formazione di Gasperini, ha condiviso i motivi che hanno reso l’Atalanta superiore alla Juve e tutto ciò che ha caratterizzato la serata andata male. Adesso si chiede uno sforzo da parte di tutti, di giocare ogni gara come se fosse una finale, anche perché mancano ancora 10 match e non ci sono altre competizioni. Tutti hanno risposto positivamente, e via verso l’allenamento. La vera risposta arriverà solo sul campo domenica contro la Fiorentina.