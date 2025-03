Quest’anno la Serie A sta proponendo uno scenario unico per la corsa scudetto. In vetta, a dieci giornate dalla fine del campionato, la situazione di classifica è la seguente: Inter 61 punti, Napoli 60 e Atalanta 58.

Serie A scudetto per tre: ancora incognita per il possibile vincitore

Tre squadre in corsa con una differenza minima e tutto ancora da vedere per il vincitore. A breve lo scontro diretto è tra Atalanta e Inter al Gewiss in programma domenica alle 20.45. Una classifica che nella prossima giornata potrebbe essere totalmente stravolta. Niente male, come inizio della volata finale: subito uno scontro scudetto per Gasp e Simone Inzaghi e poi una trappola per Conte. Non è un caso che, riferendoci alle ultime cinque stagioni vissute dall’inizio alla fine, Conte sia l’allenatore con i migliori risultati nelle ultime dieci giornate del campionato.

Conte, tra l’altro, è anche l’uomo che nel periodo considerato ha messo insieme più titoli: due scudetti, uno con la Juventus nel 2014 e uno con l’Inter nel 2021, e poi la Premier con il Chelsea nel 2017. Inzaghi ha vinto uno scudetto, l’ultimo, nel 2023. Gasperini è a zero. A dieci giornate dalla fine sono tutte accreditate alla stessa maniera nel campionato da tripla.