Europa League, Lukaku ancora decisivo: la Roma passa in Moldavia

Comincia bene l’avventura dei giallorossi di Josè Mourinho in Europa League che espugnano la Moldavia e conquistano i primi 3 punti in classifica. Gara a bassi ritmi soprattutto all’inizio visto che la prima azione arriva al 25′ da parte di Bryan Cristante, che però finisce a lato. 5′ minuti più tardi arrivano però brutte notizie per la Roma perchè Renato Sanches lascia il campo, al suo posto entra Leandro Paredes. E proprio il calciatore argentino sarà fondamentale per la prima rete giallorossa, che arriva nel secondo tempo dopo che le due squadre chiudo il primo sullo 0-0. Ci pensa quindi l’argentino al 48′ a sbloccare la gara su calcio di punizione grazie ad una deviazione di un difensore dello Sheriff.

Il vantaggio dura poco però perchè al 57′ arriva il pareggio della squadra moldava con Tovar. Mourinho corre ai ripari e lancia Spinazzola, Dybala e Bove, al posto di Zalewski, El Shaarawy e Aouar. La musica cambia e la coppia Dybala-Lukaku fa ben sperare. E proprio al 65′ i giallorossi raddoppiano grazie ad una splendida triangolazione formata da Dybala-Cristante e Lukaku che permette al belga di inserire la palla in rete. Al 80′ Foti cambia ancora: fuori l’ex Inter e dentro Belotti anche se quello che conta è che la Roma conquista i suoi primi 3 punti di Europa League.

TABELLINO:

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Tovar (dal 43′ st Luvannor), Kiki, Garananga, Artunduaga (dal 43′ st Apostolakis); Zahouri, Ademo; Fernandes; Ankeye (dal 26′ st Ricardinho), Talal (dal 50′ st Botan), Ngom Mbekeli. A disposizione: Straistari, Pascenco, Ricardinho, Apostolakis, Berkay Vardar, Dijinari, Colis, Botan, Novicov, Luvannor. Allenatore: Bordin

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’dicka, Llorente; Zalewski (dal 16 st Spinazzola), Aouar (dal 16′ st Bove), Cristante, Renato Sanches (dal 28′ st Paredes), Karsdorp; Lukaku (dal 35′ st Belotti), El Shaarawy (dal 16′ st Dybala). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Belotti, Paredes, Zeki Celik, Dybala, Spinazzola, Bove, Pagano, Pisilli, Mannini, D’Alessio. Allenatore: Mourinho

Reti: al 49′ pt Paredes, al 12′ st Tovar, al 20′ st Lukaku

Ammonizioni: Talal, Cristante, Kiki, Apostolakis

Espulso: al 52′ st Fernandes

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 7 minuti nel secondo tempo