Europa League: non solo Sky e Dazn | Anche la Rai acquista i diritti della fase finale

Le indiscrezioni delle ultime ore vengono confermate oggi da MilanNews.it: la Rai ha acquistato i diritti per la fase finale di Europa League per questo finale di stagione. Le partite di Milan e Roma, che si sfideranno in un derby tutto italiano, e dell’Atalanta (che affronterà il Liverpool) saranno dunque visibili in chiaro fino all’eventuale finalissima di Dublino.

Rai con Sky e Dazn: quanta concorrenza sull’Europa League

La Rai si unisce dunque a Sky Sport e Dazn come emittente televisiva che trasmette le gare della seconda competizione europea. A margine di questa scelta, la Rai ha rinviato in autunno la programmazione della fortunata serie Don Matteo che doveva cominciare a partire dal prossimo 4 aprile.