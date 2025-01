Europa League, tris della Lazio alla Real Sociedad. Spagnoli battuti 3-1 e ottavi raggiunti

Lo Stadio Olimpico di Roma fa da cornice alla sfida tra Lazio e Real Sociedad, valida per la 7ª giornata del girone unico di Europa League. La squadra guidata da Baroni punta a consolidare il primo posto in classifica, attualmente condiviso con l’Athletic Bilbao a pari punti. I biancocelesti, leader della graduatoria con 16 punti, hanno l’opportunità di qualificarsi agli ottavi di finale già questa sera, anche con un semplice pareggio. Situazione meno favorevole per gli spagnoli, che si trovano in dodicesima posizione con 10 punti.

Lazio-Real Sociedad, assolo biancoceleste. Questione archiviata nel primo tempo

All’ Olimpico non c’è partita: la Lazio domina la scena con una prestazione concentrata e spietata, infliggendo un netto 3-1 alla Real Sociedad. La gara si sblocca già al 5′, grazie a Gila, che successivamente colpisce anche un palo, seguito da un legno centrato da Sucic per gli spagnoli. I biancocelesti, in superiorità numerica dalla mezz’ora per l’espulsione di Munoz (doppio giallo), affondano il colpo al 32′ e al 34′ con le reti di Zaccagni e Castellanos. Ottima prestazione nella prima metà di gara per Tavares, costretto però ad abbandonare il campo sul finire del primo tempo a causa di un problema all’inguine. Si va a riposo sul parziale di 3-0. Nella ripresa, la Lazio continua il suo monologo, mantenendo saldamente il controllo del match e impedendo agli avversari di avvicinarsi pericolosamente alla porta. Un episodio interessante si registra al 66’, quando Pedro si incunea in area di rigore con un dribbling elegante, ma finisce a terra. Tuttavia, il direttore di gara lascia proseguire, giudicando l’azione regolare. Pochi minuti prima, al 63’, Rovella tenta la conclusione dalla distanza, ma il suo destro viene prontamente murato dalla difesa della Real Sociedad, che cerca di limitare i danni. Nonostante qualche timido tentativo degli ospiti, come accaduto al 59’ con un’ accennata avanzata, la squadra di Baroni chiude ogni spazio e riprende immediatamente il controllo del gioco, dimostrando grande solidità difensiva e capacità di gestione del possesso. Al 56’, Loum Tchaouna fa il suo ingresso in campo, portando freschezza alla manovra della Lazio e contribuendo al mantenimento del ritmo alto della squadra. Con un vantaggio di 3-0, i biancocelesti dimostrano di avere la partita saldamente in pugno, lasciando poco spazio alle speranze della Real Sociedad di ribaltare il risultato. Tuttavia del finale arriva il gol della bandiera per gli spagnoli grazie ad un tap-in di testa da parte di Barrentxea. Una prestazione che certifica l’ottima forma della Lazio, la quale conferma il proprio primato e vola agli ottavi di Europa League.

Lazio-Real Sociedad, il tabellino

3-1

Reti: 5′ Gila (L); 32′ Zaccagni (L); 34′ Castellanos (L); 82′ Barrentxea(R).

Ammoniti:7′ Rovella(L); 12′ Munoz (R); 39′ Zubimendi(R); 53′ Zaccagni(L);

Espulsi: 30′ Munoz (R)

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Nuno Tavares(43′ Dele-Bashiru); Guendouzi, Rovella; Isaksen(56′ Noslin), Dia(76′ Balde), Zaccagni(56′ Thaouna); Castellanos(46′ Pedro). A disposizione: Provedel, Furlanetto, Zazza, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Pedro, Balde. Allenatore: Marco Baroni.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd(71′ Pacheco), Munoz; Kubo(46′ Barrentxea), Zubimendi(46′ Elustondo), Mendez(36′ Lopez); Oyarzabal(46′ Marin), Sucic, Becker. A disposizione: Marrero, Odriozola, Elustondo, Barrentxea, Oskarsson, Lopez, Olasagasti, Sergio Gomez, Pacheco, Turrientes, Marin, Martin. Allenatore: Imanol Alguacil