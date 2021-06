Brutta tegola per Mancini, la Nazionale perde Alessandro Florenzi in seguito ad un risentimento muscolare durante il match contro la Turchia

Europei, Italia

Una serata trionfante quella degli Azzurri contro la Turchia, che poteva essere perfetta se non per l’infortunio subito da Alessandro Florenzi. Il terzino ha subito un fallo che oltre a portarlo fuori dal campo, gli farà sicuramente saltare la prossima gara.

Europei, Italia: Florenzi è out contro la Svizzera

Alessandro Florenzi sarà costretto a saltare la seconda gara del girone contro la Svizzera per un risentimento muscolare al polpaccio destro. Si tratta di una contrattura, che lo avrebbe limitato anche durante i 45′ in campo nella gara inaugurale di Euro2020 allo stadio Olimpico di Roma.

Fortunatamante, il suo Europeo non è compromesso, a differenza di altri giocatori come Sensi e Pellegrini che sono stati costretti al ritiro. Il terzino tornerà a disposizione di Mancini nell’ultimo match del girone. Il giocatore della Roma, andato in prestito al Paris Saint-Germain, è stato sostituito con Giovanni Di Lorenzo, al 45′ di Turchia-Italia, ci sono dunque problemi fisici. Il terzino del Napoli però non ha sfigurato, anzi: è entrato alla grande in partita e si profila come una certezza nello scacchiere di Mancini.