Europeo Under 21: Svizzera-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Gli azzurrini costretti a vincere

Svizzera e Italia si sfidano nella seconda giornata dei gironi degli Europei Under 21. Situazioni ben diversa tra le squadre: gli azzurri, dopo la sconfitta arrivata, tra le tante polemiche per il gol del pareggio annullato, contro la Francia nel primo incontro, sono costretti a vincere per poter continuare il proprio percorso, gli elvetici, invece, potrebbero trovare la qualificazione in caso di vittoria, a seguito della vittoria contro la Norvegia. Il match, in programma questa sera alle 18 alla Cluj Arena di Cluj-Napoca, sarà visibile su Rai Due, e in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni:

SVIZZERA (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilković.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi.