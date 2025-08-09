Everton – Roma, le formazioni ufficiali: le scelte in attacco

Everton – Roma, le formazioni ufficiali
ROMA (3-5-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Kone, El Aynaoui, Angelino; Soule, Dovbyk.
A disposizione: Rensch, Ferguson, Celik, Kumbulla, Vasquez, Salah-Eddine, Baldanzi, Romano, Pisilli, Cherubini, Zelezny, El Shaarawy.
Allenatore: Gian Piero Gasperini
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Branthwaite, Tarkovsky, Mykolenko: Gueye, Dewesbury-Hall; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Barry.
A disposizione: Travers, Tyrer, Keane, Mcneil, Beto, Chermiti, Coleman, Aznou, Iroegbunam, Onyango, Heath.
Allenatore: David Moyes