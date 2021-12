Lewis Hamilton-Ferrari: i social esplodono

Uno dei Mondiali più entusiasmanti mai visti si è appena concluso. Una incredibile battaglia tra Hamilton e Verstappen, che non si sono risparmiati, nemmeno nell’ultima gara. Alla fine ha vinto il pilota RedBull, all’ultimo giro, strappando il titolo dalle mani dell’inglese, fino a quel momento della gara in totale dominio. Una serie di errori lo hanno spinto alla sconfitta, ma il modo in cui l’ha accettata è stato da vero signore. Infatti Lewis Hamilton si è complimentato con Max Verstappen a fine corsa. Molti tifosi sui social hanno apprezzato il gesto, lanciando un vecchio cavallo di battaglia: Hamilton alla Ferrari!

Hamilton alla Ferrari: cosa sta accadendo

Quando parliamo di Hamilton ovviamente non parliamo dell’ultimo arrivato, ma di una vera legenda di questo sport. Sette volte campione del mondo, sperava di superare il record di Schumacher. I fan della Rossa sono contenti che questo non sia accaduto, ma bisogna ammettere che molti sognano il suo approdo a Maranello. Molti fattori incidono su questo: a parte la sua bravura indiscussa, molto ha fatto la volontà del pilota di smetterla con i ricorsi dopo l’incredibile gara di Abu Dhabi. Questo ha fatto crescere il suo indice di apprezzamento in una maniera assurda, spingendo molti tifosi Ferrari a volerlo in scuderia. Ovviamente l’inglese non ha mai fatto mistero di voler correre un giorno per la casa fondata da Enzo Ferrari.