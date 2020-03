F1, Leclerc: “La Ferrari un punto interrogativo, aspettiamo la prima gara”

F1, Leclerc: “La Ferrari un punto interrogativo”

F1 Ferrari Leclerc | “Quanto è forte la SF1000? E’ difficile da dire, in questo periodo tutti vogliono sapere come è la macchina e anche io vorrei. Per adesso è un punto interrogativo”. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nel corso di una intervista a Sky Sport in vista del Gran Premio di Australia che apre la stagione. “L’anno scorso eravamo fiduciosi che eravamo davanti e invece non lo eravamo. Quest’anno sembra tutto più difficile, sulla carta, ma non siamo ancora alla prima gara e non abbiamo mostrato tutto”, ha aggiunto il pilota monegasco. “Quest’anno ci stiamo concentrando su di noi, sono cambiate tante cose. Posso dire che dal primo giorno ad oggi siamo migliorati tanto, c’è più flessibilità nel set-up e l’abbiamo già scoperto. Questa è sicuramente una forza”, ha sottolineato Leclerc

Verstappen il favorito

“L’avversario più duro? Nel ruota a ruota è sicuramente Verstappen, è sempre al limite. A me piace tantissimo battagliare con lui, perché anche a me piace essere così”. Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nel corso di una intervista a Sky Sport in vista del Gran Premio di Australia che apre la stagione. “Sulla griglia ci si adatta ad ogni pilota, però battagliare con Max è sempre molto al limite. E’ sempre un grande spettacolo, c’è il rischio di perdere la gara. Però è sempre qualcosa di abbastanza bello”, ha concluso il monegasco.