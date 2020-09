Fantacalcio, 1^ giornata, chi schierare e chi evitare

Fantacalcio, consigli per la prima giornata

Al via la prima giornata di campionato, torna il fantacalcio. I consigli su chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo.

PORTIERI DA SCHIERARE

MUSSO (Udinese-Spezia) – Ottima soluzione alternativa ai big se aspettate i recuperi della prima giornata.

PERIN (Genoa-Crotone) – Punta al clean sheet nella prima partita casalinga della stagione.

DRAGOWSKI (Fiorentina-Torino) – Spesso una certezza, si può schierare anche come prima scelta.

DONNARUMMA (Milan-Bologna) – Già collaudato in Europa, è pronto a regalarvi un buon voto all’esordio.

DIFENSORI DA SCHIERARE

KARSDORP (Verona-Roma) – Rimasto a Roma, può essere il jolly a sorpresa di questo primo turno.

CUADRADO (Juventus-Sampdoria) – Promette bonus, specie se dovesse giocare più avanzato nei cinque di centrocampo.

BIRAGHI (Fiorentina-Torino) – Alla Viola sarà titolare e si può subito lanciare nella vostra difesa.

HAKIMI (Benevento-Inter) – Possibile top player difensivo, va messo per forza a Benevento. Ovviamente se aspettate i recuperi.

CENTROCAMPISTI DA SCHIERARE

MKHITARYAN (Verona-Roma) – Potrebbe anche giocare da falso 9. Serve aggiungere altro?

POLITANO (Parma-Napoli) – Da centrocampista è oro: lanciatelo subito a Parma.

KULUSEVSKI (Juventus-Sampdoria) – Giocherà in coppia con Ronaldo, va messo a occhi chiusi.

ZAJC (Genoa-Crotone) – Torna in Serie A e ha fame di bonus: dategli subito fiducia.

ATTACCANTI DA SCHIERARE

CAPUTO (Sassuolo-Cagliari) – Inutile dire che Ciccio va obbligatoriamente messo titolare.

LASAGNA (Udinese-Spezia) – Ha chiuso alla grande il campionato e può partire subito forte.

IBRAHIMOVIC (Milan-Bologna) – Sta bene, benissimo. Lo ha già dimostrato. Fiducia piena.

LAUTARO (Benevento-Inter) – Lukaku non si discute, ma occhio a Lautaro: a Benevento può scatenarsi.

CHI NON GIOCA, I RISCHI

ALEX SANDRO (Juventus-Sampdoria) – Ha avuto un problema e potreebbe non esserci. Non rischiatelo senza riserve.

VLAHOVIC (Fiorentina-Torino) – Parte dietro Kouamé, può fare uno spezzone ma potrebbe non valerne la pena.

ERIKSEN (Benevento-Inter) – E’ ancora un’enigma e rischia la panchina. Non è il momento di puntarci.

CORNELIUS (Parma-Napoli) – E’ sul mercato e parte indietro nelle geerarchie. Meglio ternerlo fuori.