Fantacalcio, consigli per la formazione

La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

Fantacalcio, 26esima giornata di Serie A: Top e Flop undici a confronto

Il tempo di archiviare il turno infrasettimanale che si scende nuovamente in campo per la 26esima giornata di Serie A. Un tour di force che per forza di cose avrà delle ripercussioni anche sul Fantacalcio e sulle scelte dei Fantallenatori.

Sportpaper.it propone la seguente formazione top con tanto di riserve. È il frutto del periodo di forma dei giocatori e delle squadre e ovviamente dei match in programma. Tra questi figurano anche giocatori in cerca di rilancio, che chissà potrebbero ritrovare la fortuna smarrita proprio in questo weekend di campionato.

TOP UNDICI (4-4-2): Musso, Cuadrado, Mancini, Izzo, Biraghi, Pellegrini Lo, De Paul, Milinkovic Savic, Politano, Lukaku, Mertens.

Panchina top

Portieri: Pau Lopez, Zoet, Ospina, Cordaz, Dragowski.

Difensori: Bastoni S, Bonifazi, Toljan, Alex Sandro, Smalling, Pezzella, Di Marco, De Vrij.

Centrocampisti: Luis Alberto, McKennie, Estevez, Barella, Ruiz, Candreva, Nainggolan, Kessié, Miguel Veloso, Strootman.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez, Muriel, Borja Mayoral, Joao Pedro, Vlahovic, Immobile.

Fantacalcio: la flop undici della 26esima giornata di Serie A

Visti i molteplici incroci in zona scudetto e Champions League e altri match molto aperti come Verona-Milan, Sampdoria-Cagliari e Udinese-Sassuolo in apparenza può sembrare semplice scovare i possibili flop, o comunque coloro che sulla carta potrebbero portare ben pochi bonus.

Andiamo a scoprirli tenendo conto anche di singoli e rispettive squadre in difficoltà o di quei calciatori poco avvezzi al goal e più propensi ai cartellini gialli (che possono rappresentare dei malus alle volte decisivi).

FLOP UNDICI (3-5-2): Sepe, Masiello, Marlon, Hoedt, Rincon, Brugman, De Roon, Tonali, Obiang, Lasagna, Vignato.

Panchina flop

Portieri: Reina, Montipò, Consigli, Silvestri, Donnarumma, Perin, Gollini, Sirigu.

Difensori: Golemic, Barba, Patric, Lyanco, Bani, Kjaer, Ceppitelli, Tonelli, Mbaye, Ghoulam.

Centrocampisti: Poli, Schiattarella, Walace, Rabiot, Villar, Petriccione, Verdi, Pessina, Borja Valero, Kurtic.

Attaccanti: Correa, Destro, Simy, Karamoh, Rebic, Skov Olsen.