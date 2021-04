Fantacalcio, consigli 30esima giornata Serie A: top e flop undici

La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

Fantacalcio, 30esima giornata di Serie A: Top e Flop undici a confronto

Siamo ormai entrati nella fase finale di campionato, quella in cui bisogna dare il tutto per tutto per raggiungere i propri obiettivi. Lo stesso principio vale per i fantallenatori che devono conquistare i punti necessari per andare a premio o per vincere le coppe.

La 30esima giornata a meno di sorprese dell’ultima ora non vedrà partite rinviate per via del covid e con solo la Roma reduce dagli impegni europei, non vedrà particolari turnazioni nelle compagini di testa. Vediamo quindi qual è la formazione ideale e le possibili alternative proposte questa settimana da sportpaper.it.

TOP UNDICI (4-3-3): Handanovic, Ferrer, Skriniar, Koulibaly, Alex Sandro, De Paul, Eriksen, Chiesa, Lautaro Martinez, Cristiano Ronaldo, Nzola.

Panchina top

Portieri: Szczesny, Musso, Zoet, Montipò.

Difensori: Glik, Acerbi, Mancini, Gosens, Cuadrado, Kjaer, Bonifazi, A.Bastoni.

Centrocampisti: Luis Alberto, Kessié, Calhanoglu, Politano, McKennie, Maggiore.

Attaccanti: Muriel, Borja Mayoral, Immobile, Sansone, Ibrahimovic, Quagliarella.

Fantacalcio: la flop undici della 30esima giornata di Serie A

Cosa bisogna fare invece per individuare i flop del 30esimo turno di Serie A? Un indizio in tal senso potrebbero fornirlo le motivazioni. Per questo d’ora in avanti i calciatori delle squadre tranquille potrebbero rendere meno (ma non è un assioma) di quelli impegnati per il raggiungimento delle posizioni valide per le coppe europee e per la permanenza nella massima categoria. Di seguito i giocatori sconsigliati in vista del weekend calcistico dell’11-12 e 13 aprile.

FLOP UNDICI (4-3-3): Vicario, Golemic, Klavan, Dawidowicz, Masiello, Rincon, Villar, Schiattarella, Skov Olsen, Simeone, Destro.

Panchina flop

Portieri: Cordaz, Sepe, Perin, Pau Lopez, Skorupski, Audero.

Difensori: Musacchio, Biraschi, Godin, Gagliolo, Buongiorno, Fazio, L.Danilo, Marlon, Ceccherini.

Centrocampisti: Petriccione, Lulic, Marin, Rabiot, Behrami, Demme, Thorsby, Amrabat.

Attaccanti: Joao Pedro, Lasagna, Pellè, Pedro, Raspadori, Llorente, Osimhen.