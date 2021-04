Fantacalcio, consigli 31esima giornata Serie A: top e flop undici

La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

Fantacalcio, 31esima giornata di Serie A: Top e Flop undici a confronto

Inizia il tour de force della Serie A. Nel giro di una settimana si giocheranno ben tre giornate che potrebbero dire molto sugli obiettivi stagionali delle varie formazioni. Impegni ravvicinati decisivi anche per il destino di chi gioca al Fantacalcio, a cui servirà sagacia e lungimiranza per azzeccare le scelte vincenti.

Dunque vediamo chi possono essere gli elementi vincenti in grado di portare importanti bonus da mettere in cascina in vista delle ultimissime e decisive giornate. Tra soliti noti e qualche possibile sorpresa, ecco la formazione dei “migliori” per la 31esima giornata secondo sportpaper.it. Naturalmente le riserve riportate possono aiutare a comporre il proprio schieramento in base ai giocatori che si hanno a disposizione in rosa.

TOP UNDICI (4-3-3): Donnarumma, Caceres, Yoshida, Soumaoro, T.Hernandez, Locatelli, Calhanoglu, Luis Alberto, Pavoletti, Quagliarella, Immobile.

Panchina top

Portieri: Reina, Cragno, Dragowski, Cordaz, Skorupski, Audero.

Difensori: Radu, Mancini, Gosens, Ansaldi, Augello, Godin, Cuadrado, Ferrer, De Vrij.

Centrocampisti: Lazzari, Politano, Eriksen, Damsgaard, Milinkovic Savic, Kessié, Veretout, Chiesa, Pasalic.

Attaccanti: Correa, Leao, Simy, Lasagna, Vlahovic, Palacio, Nzola, Sanabria, Mayoral.

Fantacalcio: la flop undici della 31esima giornata di Serie A

Dall’altra parte i flop possono essere rappresentati dai qualche giocatore della Roma, alle prese con i faticosi impegni di Europa League e da qualche giocatore con la pancia piena. Da non sottovalutare la variabile scontri diretti. Per forza di cose qualche componente delle rose delle big potrebbe essere esposto a voti negativi e malus. Vediamo le possibili scelte in tal senso con relativi panchinari.

FLOP UNDICI (4-3-3): Perin, Masiello, Osorio, Lyanco, Mario Rui, Cristante, Schiattarella, Bentancur, Pedro, Belotti, Pellè.

Panchina flop:

Portieri: Musso, Silvestri, Montipò, Gollini, Meret, Pau Lopez, Sepe.

Difensori: Bonucci, Barba, Golemic, Ibanez, Palomino, Di Lorenzo, Muldur, Bani, Goldaniga.

Centrocampisti: Arthur, Tameze, Ionita, Adrien Silva, Duncan, Brugman, Demme, Brozovic, Lulic.

Attaccanti: Destro, Caprari, Morata, Dzeko, Verde, Osimhen, Man, Ribery, Duvan Zapata.