Consigli per il Fantacalcio validi per la decima giornata di Serie A. Chi schierare in difesa a centrocampo, chi al contrario è meglio evitare

La differenza tra una vittoria e una sconfitta al Fantacalcio è spesso dettata dalle scelte nei reparti nevralgici, ovvero difesa e centrocampo.

Partendo da coloro che possono permettere di fare il salto di qualità, è bene annotarsi alcuni nomi in difesa tra cui spiccano Hakimi, Cuadrado, Spinazzola, Gosens e Di Marco.

Essendo degli esterni (alcuni dei quali giocano nel 3-5-2) possono portare diversi bonus a coloro decideranno di schierarli e hanno impegni sulla carta piuttosto alla portata.

Passando ai centrali puntare sul gran momento di forma di Acerbi può essere una gran bella idea. A comporre il pacchetto arretrato con il laziale De Ligt e Skriniar, che dalla loro hanno anche una discreta propensione offensiva sulle palle inattive.

In mezzo al campo continua a splendere la stella di Kulusevski. Il suo primo derby con la maglia della Juventus può essere un banco di prova importante per coronare quanto di buono fatto fino ad ora. I fantallenatori sono già pronti ad esultare per un suo goal.

Attenzione però a delle possibili sorprese come Sottil del Cagliari che gioca sulla trequarti al pari di Zielinski nel Napoli e Djuricic del Sassuolo. Non è da escludere da questo ragionamento Andreas Pereira, che potrebbe trovare spazio nella Lazio impegnata a Cesena contro lo Spezia.

Fantacalcio, consigli decima giornata Serie A: i flop in difesa e centrocampo

Passando invece alla lista nera di coloro che è meglio evitare di inserire alla decima giornata spiccano Bremer e Lyanco del Torino. I difensori granata se la vedranno con Cristiano Ronaldo e Dybala è questo la dice lunga sui possibili malus che potrebbero portare.

Situazione analoga per Tomiyasu e Danilo del Bologna nel confronto con Lautaro Martinez e Lukaku e per Erlic e Terzi al cospetto di Immobile.

Di questi tempi è meglio evitare i difensori del Genoa, su tutti Bani e Zapata. A Firenze sono attesi da una partita cruciale e potrebbero essere condizionati anche psicologicamente.

Spostandoci a centrocampo non sembra la miglior giornata per il Papu Gomez. L’Atalanta potrebbe essere distratta dalla Champions League e il suo uomo cardine rischia di peccare di deconcentrazione.

Non è un bel periodo per Lorenzo Pellegrini e il match da ex con il Sassuolo potrebbe essere una trappola per lui. Dopo alcune prestazioni molto importanti sembra sia giunto il momento di abdicare per il doriano Thorsby. La capolista Milan almeno per ora non sembra lasciare scampo a nessuno.

Il Cagliari ha diverse defezioni a centrocampo che hanno costretto Rog e Marin potrebbero risentire del periodo degli straordinari fatti nelle ultime apparizioni. Sconsigliato anche Ionita del Benevento. Già notoriamente poco propenso ai bonus, è molto difficile che possa trovarli a Parma.