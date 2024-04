Felipe Anderson dice addio alla Lazio: “Nessun accordo per il rinnovo” | Juventus a un passo

Nelle ultime ore si è vociferato di un possibile rilancio di Lotito per il rinnovo di Felipe Anderson. In serata ha voluto fare chiarezza sull’argomento lo stesso calciatore brasiliano tramite un comunicato sul suo profilo Instagram nel giorno del suo trentunesimo compleanno. Felipe Anderson ne ha approfittato per salutare tutti i tifosi della Lazio e tutto ciò sembra destinato a risolversi con il trasferimento alla Juventus, squadra con il quale il brasiliano avrebbe già un accordo verbale ed economico.

Il comunicato di Felipe Anderson

Di seguito le parole dell’esterno brasiliano: “Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguirò un’altra strada per la prossima stagione. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto!”