Intervistato ad Auronzo di Cadore da Sky, Felipe Anderson ha parlato del suo rinnovo e della prossima stagione in casa Lazio: “Sono molto felice qui e non voglio pensare a nient’altro. Sappiamo che la preparazione è una grande parte della stagione, non voglio distrazioni, parleremo più avanti”. Il calciatore, così come Zaccagni, avrebbe dato appuntamento a settembre per il rinnovo.