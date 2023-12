Sfida valida per il primo posto nel girone tra Ferencváros e Fiorentina a Groupama Arena di Budapest. Viola in campo con il 4-2-3-1. Italiano sceglie Milenkovic e Ranieri come centrali di difesa, sostenuti da Kayode e Parisi terzini. In mezzo al campo Maxime Lopez e Duncan, dietro a Nico Gonzalez, Barak e Brekalo. In avanti il solo Beltran. In porta c’è Christensen.

Le probabili formazioni:

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Aaneba, Cissé, Civic; Besic, Zachariassen, Fani; Varga, Pesic, Marquinhos. All. Stankovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. All. Italiano.