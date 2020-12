Ferrari, Montezemolo: “So quali sono i problemi della Rossa. Sul possibile ritorno…”

L’ex strorico presidente della Ferrari è tornato a parlare della Rossa ai microfoni della Rai “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento

Dopo l’addio dell’ad Camilleri molti hanno accostato Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari. Per lui si tratterebbe di un ritorno visto che ha condotto la Rossa nel periodo in cui era assoluta padrone del mondo. Sul suo possibile ritorno, Montezemolo ha dichiarato: “La domanda su un possibile ritorno non va posta a me. Al momento nessuno mi ha chiesto nulla. Penso di sapere quali sono i problemi che riguardano la Rossa in questo momento. Ci sono due tipi di problemi. Il primo riguarda un’organizzazione societaria orizzontale, cosa che in Formula 1 non regge. Questo è tipico di chi non ha esperienza e conoscenza di come sono organizzate le migliore squadre. Il secondo invece è legato alla mancanza di competenze all’interno del box. Bisognerebbe portare qualche volto nuovo in grado di proporre nuove idee”.