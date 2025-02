Feyenoord – Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Andata in Olanda per il Milan di Conceição. Non una prima sfida tra le due squadre, che tornano ad affrontarsi dopo quasi 59 anni. L’ultimo precedente tra le due compagini risale alla competizione del 1969/1970. In quella occasione fu il club di Rotterdam ad avere la meglio, pur perdendo in Italia per 1-0, con una vittoria casalinga per 2-0. La gara, in programma domani alle 21, sarà visibile su Amazon Prime Video.

Feyenoord – Milan, le probabili formazioni:

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hwang, Milambo; Paixao, Carranza, Moussa. All. Bosschaart.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, João Felix, Leão; Gimenez. All. Conceição.