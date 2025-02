Milan, Loftus – Cheek ancora out | Salterà il Feyernoord

Coiceicao non potrà contare sul centrocampista per Feyernoord - Milan

Cattive notizie in casa Milan. Loftus-Cheek non sarà convocato per la Champions, causa infortunio, a riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Milan, i tempi di recupero di Loftus-Cheek

Dunque la data del rientro dell’inglese non è ancora chiara, ma si punta a un suo ritorno in campo per la prossima giornata di Serie A in cui i rossoneri affronteranno il Verona, il prossimo sabato a San Siro.

Nel frattempo il Milan prepara la sfida contro il Feyernoord di domani. I rossoneri puntano alla vittoria per continuare il loro cammino in Champions League.