Feyenoord – Milan, le ultimissime sulle formazioni

Rossoneri in trasferta sul campo del Feyenoord. Difesa con Tomori e Pavlovic al centro, supportati da Walker e Theo Hernández. Centrocampo con Fofana e Reijnders. In attacco il grande ex, Gimenez, con Pulisic, João Félix e Leão sulla trequarti.

Feyenoord – Milan, le probabili formazioni:

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Igor Paixao. All. Bosschaart.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Gimenez. All. Conceição.