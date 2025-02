Tutti d’accordo sul mercato positivo invernale del Milan, ma si è già in attesa di una sessione estiva altrettanto intensa. Il punto della situazione tra gli addii e le certezze di Milanello, dove il Milan cerca di muoversi e pianificare anche nei mesi che precedono l’apertura del mercato.

Milan, rinnovo difficile con Theo Hernandez

Le scadenze contrattuali si avvicinano, c’è necessità di capire cosa fare con alcuni giocatori, anche di un certo calibro, come Theo Hernandez. Non solo il francese, sono tre, in totale, i giocatori di prima fascia con cui il club rossonero sta trattando il rinnovo. In un caso la situazione non è difficile, si è molto vicini alla conferma di una firma a breve, si tratta di Reijnders, uno dei giocatori più solidi nella rosa guidata da Conceiçao. Il suo contratto scade nel 2028, ma il Milan vuole blindare l’olandese. La proposta è estendere per un’altra stagione, con opzione fino al 2030. Ingaggio raddoppiato: da 1,7 milioni a 3,5 netti, con bonus aggiuntivi.ù

Maignan ha un contratto in scadenza nel 2026, il Milan ha intenzione di procedere con un prolungamento, fino al 2029, con un ingaggio in crescita da 3,2 a 5 milioni netti (più bonus). Se con un francese i rapporti sono solidi, nessun passo in avanti è stato fatto con Theo Hernandez. Il Milan, senza un rinnovo, dovrà metterlo sul mercato a giugno, proprio per evitare di perderlo l’anno successivo a parametro zero.