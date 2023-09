Filippo Inzaghi: “Lukaku ideale per la Roma. Con Dybala coppia da scudetto”

Intervistato da “Il Messaggero”, Filippo Inzaghi, ex calciatore e ora allenatore, ha parlato della Roma ma anche della coppia d’attacco formata da Lukaku e Dybala.

L’attaccante che ha tenuto banco questa estate si chiama Lukaku.

“Pensavo che sarebbe rimasto all’Inter con mio fratello, ma alla fine mi rendo conto che sia andato nella squadra migliore per lui”.

In che senso?

“L’effetto di Lukaku alla Roma può essere lo stesso che ha avuto in quella città Batistuta. Ve lo ricordate? La spinta verso lo scudetto fu dettata proprio dall’arrivo dell’argentino. Si accese la piazza e anche la squadra”.

Lei pensa che si possa ripetere l’impatto emotivo?

“Certo, anche se la concorrenza è molto ricca. Io dico che Lukaku, in coppia con Dybala, può portare Mourinho in zona scudetto, poi non so se riusciranno a vincere. Il belga non poteva scegliere una piazza migliore se cercava simili apprezzamenti”.

Ma lei avrebbe mai fatto uno scambio Lukaku-Vlahovic?

“No mai e infatti nemmeno la Juventus è andata fino in fondo a questa trattativa. Ha lasciato Romelu alla Roma e si è tenuta il serbo, che è bravissimo, ha solo bisogno di maturare e di crescere in un ambiente molto difficile. La partenza è stata positiva e questo mi fa pensare che la Juventus abbia un vantaggio rispetto alle rivali”.