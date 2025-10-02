Finisce in parità al Dall’Ara tra Bologna e Friburgo

Il Bologna pareggia nella seconda partita di Europa League, un pareggio che muove la classifica ma che non convince nel gioco sopratutto nel secondo tempo. La squadra di Italiano passa in vantaggio grazie ad Orsolini che raccoglie una corte respinta di Atubolu, ed insacca la rete dell’uno a zero. Nella ripresa viene punito un fallo di mano in area di CAstro, dal dischetto Adamu pareggia. Il Bologna nella prima frazione di gioca aveva creato un paio di grandi occasioni con CAstro e Cambiaghi. Nella ripresa il Friburgo è stato superiore, me nel finale i rossoblu hanno creato occasioni sopratutto con Odgaard, ma il portiere ospite è stato sempre attento nei suoi interventi.

Il tabellino

Bologna-Friburgo 1-1

BOLOGNA: Skorupski L., Holm E., Vitik M., Lucumi J., Lykogiannis C. (dal 21′ st Miranda J.), Freuler R., Ferguson L., Orsolini R. (dal 21′ st Bernardeschi F.), Odgaard J., Cambiaghi N. (dal 32′ st Rowe J.), Castro S. (dal 21′ st Dallinga T.). A disposizione: Bernardeschi F., Casale N., Dallinga T., Fabbian G., Heggem T., Miranda J., Moro N., Pessina M., Pobega T., Ravaglia F., Rowe J., Zortea N. Allenatore: Italiano V..

FRIBURGO: Atubolu N., Treu P., Ginter M., Lienhart P., Makengo J. (dal 35′ st Gunter C.), Eggestein M., Osterhage P., Beste J. (dal 30′ st Dinkci E.), Manzambi J. (dal 35′ st Holer L.), Grifo V. (dal 1′ st Scherhant D.), Adamu J.. A disposizione: Dinkci E., Gunter C., Hofler N., Holer L., Huth J., Jung A., Matanovic I., Muller F., Ogbus B., Rosenfelder M., Scherhant D., Suzuki Y. Allenatore: Schuster J..

Reti: al 29′ pt Orsolini R. (Bologna) al 12′ st Adamu J. (Friburgo) .

Ammonizioni: al 11′ st Skorupski L. (Bologna), al 22′ st Holm E. (Bologna) al 3′ st Makengo J. (Friburgo), al 20′ st Lienhart P. (Friburgo).