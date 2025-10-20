Finisce in parità allo Zini tra Cremonese ed Udinese

Finisce in parità il posticipo di Serie A tra Cremonese ed Udinese, padroni di casa in vantaggio con Terracciano sugli sviluppi di un angolo, nella ripresa al sesto arriva il pareggio di Zaniolo su colpo di testa imbeccato da Zanoli. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, squadra di Runjaic meglio nella ripresa, anche se la Cremonese è riuscita a cogliere due legni con Bonazzoli e Vazquez su calcio di punizione. Nel finale clamorosa palla gol della Cremonese con Solet che perde palla e Vardy che a botta sicura si fa ribattere la conclusione.

Il tabellino

Cremonese-Udinese 1-1

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Zerbin (dal 16′ st Barbieri), Baschirotto, Bianchetti; Terracciano, Payero (dal 16′ st Lordkipanidze), Bondo, Vandeputte (dal 29′ st Vazquez), Pezzella; Bonazzoli (dal 29′ st Sarmiento), Vardy. A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Sanabria. Allenatore: Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp (dal 16′ st Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara; Bayo (dal 16′ st Buksa), Zaniolo (dal 29′ st Davis). A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Zemura, Miller. Allenatore: Runjaic.

Reti: al 4′ pt Terracciano, al 6′ st Zaniolo

Ammonizioni: Goglichidze, Vandeputte, Payero, Kabasele, Vardy