Fiorentina – Bologna, le ultime sulle formazioni

Fiorentina e Bologna sono entrambe in piena lotta per l’Europa, ma arrivano alla trentasettesima giornata di Serie A con umori diametralmente opposti. I viola vengono dall’eliminazione in semifinale di Conference League e da due sconfitte consecutive in campionato, mentre i rossoblù sono i freschi vincitori della Coppa Italia. Kean e Gudmundsson sono in forte dubbio, saranno decisivi gli ultimi allenamenti e Ndour potrebbe essere utilizzato come centravanti d’emergenza, mentre a centrocampo non recupera Cataldi. Beltran, Zaniolo e Folorunsho sono squalificati e Richardson si candida a una maglia da titolare, mentre in difesa Comuzzo potrebbe giocare da terzino adattato. Italiano valuta le candidature di De Silvestri e Calabria sulla fascia destra, mentre in mezzo Casale insidia Lucumì. A centrocampo Aebischer chiede una maglia da titolare; in attacco, Dallinga pronto a rilevare Castro. Out Odgaard, in forse Ndoye. La partita, in programma domenica 18 maggio alle 20:45, verrà trasmessa su Sky e DAZN; in streaming, sarà possibile vederla su Sky Go e NOW.

Fiorentina – Bologna, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-5-1): De Gea; Comuzzo, Ranieri, Marì, Parisi; Dodò, Fagioli, Richardson, Mandragora, Gosens; Ndour. All. Palladino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano