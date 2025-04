Fiorentina – Empoli, le probabili formazioni e dove vederla

In campo per il derby toscano.

La Fiorentina si prepara a ospitare l’Empoli nella gara valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Palladino costretto a fare a meno di Dodò a causa di appendicite, mentre Kean dovrebbe essere ancora out per problemi familiari. Il tecnico viola potrebbe sostituire l’esterno brasiliano adattando Folorunsho a destra, mentre Beltran dovrebbe prendere il posto dell’attaccante italiano. D’Aversa ha completamente ritrovato Anjorin, ma perde Cacace per squalifica: si va verso la conferma di Fazzini in mediana. La partita, in programma domenica 27 aprile alle 15:00, verrà trasmessa su DAZN.

Fiorentina – Empoli, le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Gosens, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran. All. Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.