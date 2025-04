Pari e patta tra Empoli e Venezia. Un punto che non accontenta nessuno

Finisce in parità al Castellani il match salvezza tra Empoli e Venezia, un punto che tiene ancora aperte le speranze per entrambe di uscire dalla zona pericolosa della classifica.

La cronaca

Inizia meglio l’Empoli che spinge ma senza creare particolari occasioni da rete, il Venezia dopo il quarto d’ora sembra prendere il controllo del match con i padroni di casa che che si fanno vedere in ripartenza. La prima chiara occasione da gol capita al Venezia al 34’ con Doumbia che calcia dal limite con Vazquez in tuffo che salva il risultato mandando in angolo. L’Empoli crea un’occasione ma il rimpallo sulla schiena di un difensore ospite fa terminare la palla in angolo. Nel finale ci prova Perez ma Vazquez si fa trovare pronto. Nella ripresa Empoli che spinge sull’acceleratore e crea un’occasione con Colombo che in contropiede viene fermato al limite dell’area, sulla susseguente punizione Esposito spara alto. Empoli in vantaggio al 60’ con Fazzini che raccoglie in area un illuminante passaggio di Henderson. Empoli vicino al raddoppio al 63’ ma il tiro di Fazzini esce di poco a lato. Il pareggio del Venezia arriva al 68’ da calcio d’angolo, con Yeboah che non ha difficoltà sull’errore di Vazquez ad appoggiare in rete. Gli ospiti passano in vantaggio all’84’ con Busio che mette in rete una corta respinta di Vazquez. Pareggio immediato dell’Empoli con Anjorin che ruba palla e dal limite in diagonale batte Radu.

Il tabellino

Empoli-Venezia 2-2

EMPOLI-VENEZIA 2-2

MARCATORI: Fazzini (E), Yeboah (V), Busio (V), Anjorin (E)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi (76’ Solbakken), Grassi, Henderson (76’ Anjorin), Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo (71′ Ebuehi). Allenatore: D’Aversa.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli (62′ Schingtienne), Idzes, Candé; Zerbin, Perez (72’ Duncan), Nicolussi Caviglia, Doumbia (62′ Yeboah), Ellertsson (87′ Haps); Busio, Gytkjaer (87′ Maric). Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Massa

AMMONITI: Marcandalli (V), Grassi (E), Cacace (E)