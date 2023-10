Dopo la prima sconfitta in Conference, la Fiorentina di Italiano è chiamata al riscatto contro il Ferencvaros. Solito 4-3-3 per lil tecnico ex Spezia che conferma Gonzalez e lancia l’argentino Beltran dal 1′.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Milenkovic, Parisi, Comuzzo, Amatucci, Barak, Arthur, Bonaventura, Infantino, Ikoné, Nzola, Brekalo, Sottil.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Mmaee, Abena, Ramirez; Abu Fani, Siger, Ben Romdhane; Marquinhos, B. Varga, Zacharlassen. Allenatore: Stankovic.

A disposizione: A. Varga, Botka, Pesic, Lisztes, Besic, Civic, Cissé, Paszka, Gojak, Katona, Barath.

ARBITRO: Schlager (Germania).