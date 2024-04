Fiorentina-Genoa, le ultimissime sulle formazioni

La Fiorentina di Italiano ospita il Genoa di Alberto Gilardino nella gara del Franchi delle 18:30. Cambia qualcosa Italiano in mezzo al campo dove è probabile che Bonaventura scalerà in mediana per lasciar spazio a Beltran sulla trequarti. Ancora out Nico Gonzalez a cui dovrebbe esser preferito Ikone. Nel Genoa resterà vivo fino all’ultimo il dubbio su Retegui: Ekuban più di Ankeye se l’italo-argentino non riuscisse a partire dal 1′.

Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Kouamé; Belotti. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Messias; Gudmundsson, Retegui.