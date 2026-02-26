Fiorentina-Jagiellonia, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

In campo per il ritorno dei Playoff di Conference League, oggi andrà in scena Fiorentina-Jagiellonia. La sfida del ritorno dei playoff avrà fischio d’inizio alle ore 18:45 al Franchi di Firenze, con arbitro di gara il serbo Jovanovic.

Fiorentina-Jagiellonia, probabili formazioni

La Fiorentina parte da un grande risultato. I Viola possono contare su un risultato importante ottenuto una settimana fa in Polonia. Il 3-0 maturato con i gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli su rigore è un vantaggio che i viola sono chiamati a gestire nel migliore dei modi per conquistare il passaggio agli ottavi di finale.

Il Jagiellonia arriva in Toscana con uno svantaggio non semplice da recuperare. Dopo il 3-0 subito in casa dai Viola oggi sono chiamati all’impresa.

FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli. A disposizione: De Gea, Pongracic, Sadotti, Parisi, Kouadio, Balbo, Fagioli, Gudmundsson, Fortini, Solomon, Kean.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtusek, Perlmard, Vital, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Pozo, Jesus Imaz, Jozwiak; Pululu. Allenatore: Siemieniec. A disposizione: Damasiewicz, Flach, Montoia, Drachal, Sylla, Konstantopoulos, Kobayashi, Kozlowski.

Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia: diretta tv e streaming

La partita tra Fiorentna e Jagiellonia è in programma alle ore 18.45 a Firenze e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.