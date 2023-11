Fiorentina-Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Allegri lancia la coppia d’attacco composta dai due ex di giornata Chiesa e Vlahovic; Kean parte della panchina. Centrocampo affidato al trio composto da Locatelli, McKennie e Rabiot, supportati da Cambiaso, autore del gol vittoria contro il Verona, e Kostic. In difesa, invece, non recupera Danilo, dentro Gatti, Bremer e Rugani, davanti a Szczesny. Italiano sceglie Beltran, che dovrebbe avere la meglio su Nzola, come punta. Sulla trequarti Bonaventura, Gonzalez e Ikoné, preferito a Brekalo. A centrocampo l’altro ex Arthur accanto a Duncan, possibile vincitore del ballottaggio con Mandragora. In difesa, davanti a Terracciano, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi e Parisi.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All. Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.