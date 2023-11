Grande sfida al Franchi tra Fiorentina e Juventus, questa sera alle 20.45. Bianconeri secondi, forti delle tre vittorie consecutive, senza subire gol, contro Torino, Milan e Verona. Diversa la situazione in casa viola. La formazione di Italiano è stata sconfitta dalla Lazio nei minuti finali nella sfida dell’Olimpico dello scorso lunedì. L’ultimo precedente in Toscana, disputato a settembre 2022, è terminato 1-1 con reti di Milik, per la Juventus, Kouamé, per i viola. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Chiesa. All. Allegri.