Fiorentina, nuovo ko, Prandelli: “Meritavamo di più”

Sampdoria-Fiorentina 2-1

La Fiorentina perde a Genova battuta da una bella Samp. Situazione in classifica per nulla piacevole, in attesa delle altre gare, con 22 punti in 16a posizione.

Prandelli: “Meritavamo di più”

Cesare Prandelli interviene a Sky Sport a fine gara e dichiara: “Volevo sentire i vostri commenti prima del mio perché sono un po’ imbarazzato, dopo una partita così diventa difficile commentare. Abbiamo subito due gol dopo due errori ingenui. Sicuramente avremmo meritato molto di più, ma la realtà è questa. Difficile commentare una partita così. Quando arrivi vicino all’area di rigore devi essere meno frenetico e più preciso. Stiamo lavorando per migliorare la mentalità e dal punto di vista tattico. Oggi è complicato per me commentare una partita così. Non sarei stato felice del pareggio, figuriamoci un risultato del genere. Non dobbiamo demoralizzarci, continuare così ed essere meno frenetici”. Su Vlahovic: “Ovviamente ha grandi margini di miglioramento, lavora dal martedì al sabato con grande intensità e voglia di arrivare, ascolta molto. Gli dico che non può determinare ogni volta che tocca la palla, ma deve saper difendere, giocare con i compagni. Ha grande esuberanza ma serve equilibrio, vuole decidere in delle situazioni in cui potrebbe giocarla diversamente. Ma sono contento di lui”.