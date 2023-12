Fiorentina-Parma, probabili formazioni e dove vederla

Secondo ottavo di Coppa Italia in programma al Franchi di Firenze

Secondo ottavo di finale di Coppa Italia. Al Franchi di Firenze, ospite dei viola, arriva il Parma di Pecchia. Fiorentina, all’esordio stagionale nella coppa nazionale, pronta a ripetere lo stesso percorso della passata edizione della competizione, culminata con la sconfitta nell’ultimo atto contro l’Inter. Diversamente, i ducali hanno superato il Bari, nel primo turno, e il Lecce, nel secondo. Il match, in programma mercoledì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Italia Uno; in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Sottil, Nzola. All. Italiano.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara; Hernani, Estevez; Man, Camara, Mihaila; Colak. All. Pecchia.