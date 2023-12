La sfida tra Fiorentina e Parma, due squadre con filosofie e stili di gioco distinti, si profila come un confronto emozionante in Coppa Italia. Questa partita, andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi, non è soltanto un incontro per avanzare nella competizione, ma anche una dimostrazione di forza e tattica tra due squadre di differenti livelli del calcio italiano​​. Il Parma può confrontarsi con una “big” di Serie A e comprendere il suo vero valore. Chi passa sfiderà la vincente tra Inter e Bologna.

Fiorentina-Parma, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Fiorentina è favorita per la vittoria, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.47 su snai e 1.50 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.50 mentre una vittoria (segno 2) del Parma è si trova anche a 6.50. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Fiorentina (1): 1,47 Pareggio (X): 4.50 Parma (2): 6.50

: Gol Gol : Fiorentina (1): 1.50 Pareggio (X): 4.30 Parma (2): 5.90

: Sportbet : Fiorentina (1): 1.50 Pareggio (X): 4.30 Parma (2): 5.90

:

Momento Fiorentina

La Fiorentina, guidata da Vincenzo Italiano, ha recentemente trovato un ritmo vincente, conquistando quattro delle ultime cinque partite. Questo periodo positivo include una vittoria per 3-0 contro la Salernitana in Serie A. Tuttavia, la squadra deve ora concentrarsi sulla Coppa Italia per evitare sorprese contro l’avversario di Serie B​. Dodò e Castrovilli ancora assenti per infortunio.

Momento Parma

Il Parma, al vertice della Serie B, ha mostrato una forma impressionante, specialmente dopo la recente vittoria contro lo Spezia. L’allenatore Fabio Pecchia ha plasmato una squadra capace di sfidare anche i club di Serie A, ponendo le basi per una potenziale sorpresa nella Coppa Italia​​. Pecchia, tuttavia, potrebbe dover fare i conti con l’assenza di Lautaro Valenti, ancora alle prese con un infortunio al ginocchio, mentre Roberto Inglese è in dubbio. Adrian Benedyczak, importante per l’attacco del Parma, potrebbe tornare in campo dopo aver saltato l’ultima partita a causa della febbre​

Probabili Formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Sottil, Nzola. All. Italiano.

Parma (4-3-2-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani, Bernabe; Mihaila, Man; Benedyczak. All. Pecchia​​.

Fiorentina Parma, consigli e Analisi Finale

Considerando la recente forma di entrambe le squadre e il contesto della partita, ci si può aspettare un incontro combattuto. La Fiorentina è favorita, ma il Parma ha dimostrato di poter essere pericoloso, ci si aspetta un match dunque dove la differenza di categoria possa passare in secondo piano.