Format NBA : attesa per le decisioni della Lega

C’è grande attesa per domani relativamente alla decisione della NBA sulle modalità di ripresa del campionato. Secondo quanto riporta ESPN, il format scelto sarebbe quello a 22 squadre tutte concentrate in una ‘bolla’ ad Orlando, in Florida, con le migliori 16 al momento dello stop e le 6 ancora potenzialmente in corsa per i playoff (nella Western Division New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento e Phoenix e Washington nella Eastern Division).

Format NBA : le anticipazioni di ESPN

Il via si avrebbe il 31 luglio con le partite di regular season, seguite dai playoff. Secondo quanto riportato da Espn è emersa una ipotetica ultima data possibile per disputare l’eventuale gara-7 delle Finals Nba, e si tratta del 12 ottobre 2020, a cui ci si aspetta possano poi seguire -in questo ordine – Draft e apertura della free agency. In pratica il campionato 2019-20 finirebbe per durare quasi un anno intero, concludendosi infatti dieci giorni prima rispetto alla data – il 22 ottobre 2019 – in cui è iniziato, e rendendo così ipotizzabile un via alla stagione 2020-21 non prima del 25 dicembre 2020, ovvero a Natale quando la NBA tradizionalmente programma le partite fra le squadre più importanti e seguite.