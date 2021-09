Lazio – Roma, è il giorno del derby

Primo derby per Mourinho e Sarri, i due tecnici delle formazioni capitoline si sfidano per la prima volta nella stracittadina della capitale. Alle ore 18.00 all’Olimpico sarà grande sfida, Sarri si affida in attacco a Immobile, Mourinho confida in Abraham.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma, domenica 26 settembre ore 18:00

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.