Formula 1, Binotto: “Ferrari disponibile a correre anche a gennaio”

Formula 1 Binotto Ferrari | “Disponibili da parte nostra a fare anche due o tre Gran Premi a gennaio. In questo momento ci vuole flessibilità e collaborazione”. Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, su Sky Sport24 in merito alla ‘falsa partenza’ della F1, con diverse gare rinviate a causa del Covid-19. “La notte prima del GP d’Australia è stata caratterizzata da tante discussioni, la nostra decisione era di non partecipare: la Ferrari non avrebbe corso in qualunque caso. La salute e la sicurezza sono al primo posto. Quando la notizia di non correre a Melbourne è diventata ufficiale, ci siamo organizzati per tornare a casa il prima possibile”, ha aggiunto.

Il lavoro della Scuderia in tempo di quarantena

“La nostra scuderia sta vivendo una situazione particolare, dopo l’Australia abbiamo chiuso la fabbrica, siamo rimasti a casa siamo in un periodo di shutdown, lavoriamo soltanto in smart working tramite il computer. Vettel e Leclerc li sento quasi quotidianamente. Sono entrambi a casa e si stanno allenando per rimanere in forma. Charles dice di somigliare a Hulk”, ha concluso il dirigente della Nazionale Rossa.