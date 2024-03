Francia-Germania, probabili formazioni e dove vederla

In programma alla Groupama Stadium di Lione l’amichevole di lusso tra Francia e Germania. Due delle grandi favorite di UEFA Euro 2024. Les Blues hanno concluso il Gruppo di qualificazione con un pareggio esterno contro la Grecia. Quattro le partite senza vincere, invece, per Die Mannschaft, la cui ultima vittoria risale a settembre, proprio contro la nazionale francese. Il match, in programma sabato alle 21, sarà trasmesso su Canale 20 e Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Francia-Germania, le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Maignan, Koundé, Upamecano, Pavard, Hernandez, Tchoaumeni, Rabiot, Zaire-Emery, Dembelé, Giroud, Mbappé. All. Deschamps.

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen, Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt, Kroos, Andrich, Wirtz, Gündoğan, Musiala, Havertz. All. Nagelsmann.