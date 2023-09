Friburgo-Borussia Dortmund, le probabili formazioni e dove vederla

Friburgo e Borussia Dortmund si preparano ad affrontarsi per la quarta giornata di campionato con la partita di sabato 16 settembre. Dall’inizio di questa stagione la difesa del Dortmund ha subito solamente tre goal, risultando più solida di quella del Friburgo, ora a quota sei. Questo dato da un vantaggio alla squadra di Terzic.

Friburgo-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Kuber; Eggenstein, Hofler; Sllai, Holer, Grifo; Gregoritsch. Allenatore: Hoeness

Borussia Dortmund (4-3-3): Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Can, Brandt; Malen, Haller, Adeyemi. Allenatore: Terzic

Friburgo-Dortmund, dove vederla

Friburgo–Borussia Dortmund sarà in diretta TV su Sky Sport al 257, oppure online su Now TV e Sky Go.