Frosinone-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Atalanta ospite del Frosinone

Seconda giornata di Serie A: il Frosinone sfida l’Atalanta. I ciociari vogliono rimediare alla prima sconfitta subita contro il Napoli nella prima giornata, i bergamaschi, invece, cercheranno di ottenere un’altra vittoria dopo lo 0-2 contro il Sassuolo. Il match, in programma questo pomeriggio alle 18.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 252), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: