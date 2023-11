Di Francesco sceglie il 4-2-3-1. Okoli e Monterisi, davanti a Turati come centrali difensivi, sostenuti, ai lati, da Oyono e Marchizza. In mezzo al campo spazio a Brescianini e Barranechea, alle spalle di Soulé, Ibrahimovic e Rainier. In attacco, unica punta, Marvin Cuni, preferito a Cheddira. Emergenza nel reparto offensivo per il Grifone: assenti Retegui, ancora infortunato, e Gudmundsson. In avanti spazio a Puscas, sostenuto da Malinovskyi. In mediana Badelj, Strootman e Frendrup, con Sabelli e Haps sulle fasce. In difesa De Winter, Dragusin e Vasquez. Tra i pali Martinez.

Le probabili formazioni:

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cuni. All. Di Francesco.

GENOA (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi; Puscas. All. Gilardino.