Frosinone-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Al Benito Stirpe la Lazio giocherà la sua prima partita dopo le dimissioni di Sarri con il vice Martusciello che guiderà i biancocelesti prima dell’arrivo di Tudor. È tanta la curiosità per capire se l’addio del tecnico toscano possa aver dato una scossa ma il Frosinone vorrà ottenere assolutamente dei punti per la permanenza in Serie A. Il match sarà visibile sia su Sky che su DAZN sabato 16 marzo alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Frosinone-Lazio

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Lazzari;Guendouzi, Cataldi; Felipe Anderson, Luis Alberto, Zaccagni; Immobile All. Martusciello