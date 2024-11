Frosinone-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Si gioca questa sera alle ore 20.30 l’anticipo relativo alla 13^ giornata del campionato di Serie B tra Frosinone e Palermo. Il Frosinone sembra in ripresa ma questa sera servono i tre punti per abbandonare l’ultimo posto in classifica, modulo confermato da Greco con in attacco Canotto e Kvernadze. Dionisi conferma Ceccaroni a sinistra e Le Douaron in attacco che si è ben comportato contro il Cittadella.

Le probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; A. Oyono, Vural, Cichella, Barcella, Marchizza; Kvernadze, Canotto.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Le Douaron, Di Mariano.

DOVE VEDERLA IN TV

Il match che avrà inizio alle ORE 20.30 verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti di tutta la serie cadetta.